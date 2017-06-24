Vantilatör çalmak için 4 rekat namaz kıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi hırsızlık yapmak için girdiği camide 4 rekat namaz kıldıktan sonra vantilatörü alarak kayıplara karıştı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi hırsızlık yapmak için girdiği camide 4 rekat namaz kıldıktan sonra vantilatörü alarak kayıplara karıştı.

Olay, Silifke'nin Reşadiye Camisinde meydana geldi. İkindi namazında camiye gelen bir kişi, cami içindeki vantilatörü cami çıkışına getirdi. Cami önüne araç geldiğini gören hırsız namaz kılmaya başladı. 4 rekat namaz kılan hırsız, daha sonra vantilatörü alarak kayıplara karıştı.

Vantilatörün olmadığını fark eden cami imamı, güvenlik kameralarını izleyerek, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri hırsızı vantilatörle birlikte yakaladı. Şahıs Silifke Adliyesine sevk edildi.

(Murat Şengi/İHA)