16.11.2017 13:20 Vanlı şehide son görev

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tank Er Suat Surki memleketi Van'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tank Er Suat Surki memleketi Van'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Gare bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Er Suat Surki (21) şehit olurken, 2 silah arkadaşı ise yaralanmıştı. Öğle saatlerinde Yukarı Norşin Camii'nde şehit Surki için tören düzenlendi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, kurum amirleri, askeri erkan, emniyet mensupları ve vatandaşların katıldığı törende, İl Müftü Vekili Abdulvahap Şakrak tarafından cenaze namazı kılındı. Duaların yapıldığı ve gözyaşlarının döküldüğü törenin ardından, şehidin cenazesi bir süre omuzda taşındıktan sonra defnedilmek üzere Yeni Mahalle Mezarlığına götürüldü.

(Mehmet Salih Akkuş - Yılmaz Sönmez/İHA)

