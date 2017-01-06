06.01.2017 16:36 Vanlı 120 kahraman çocuk unutulmadı

Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından 1'inci Dünya Savaşı'nda Van'dan Hoy cephesine cephane taşırken, çoğunluğu soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuk için yürüyüş düzenlendi. Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından 1'inci Dünya Savaşı'nda Van'dan Hoy cephesine cephane taşırken, çoğunluğu soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuk için yürüyüş düzenlendi.



Sosyal Destek Projesi (SODES) tarafından desteklenen 'Gerçekleşen Hayaller' projesi kapsamında 'Bir Asır Sonra Aynı Ruh 120'ler Sarıkamış'ta' sloganı yürüyüşte 120 Vanlı çocuk 120 metre uzunluğundaki dev Türk Bayrağını taşıdı. Cuma namazının ardından Ulu Camide başlayan yürüyüş, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda bulunan 120 Vanlı çocuk anıtına' kadar sürdü. Burada konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, 'tarihler ibret alındığı sürece tekerrür etmez' sözünü hatırlatarak, "Allah bir daha bu toprakları namertlerin çizmeleri altında çiğnetmesin" dedi.



Vali Taşyapan konuşmasında tarihte olduğu gibi Cuma namazının ardından 120 gencin Ulu Camide uğurlandığını ifade ederek, "Bugün Cuma namazını kıldıktan sonra Ulu Cami'den Kurtuluş Parkına kadar 120 çocuğumuzu temsilen 120 Vanlı gencimizle beraber buraya kadar yürüdük. Bundan 100 yıl önce yaşamış olduğumuz birinci cihan harbi sonunki ölüm kalım mücadelesinde büyük fedakârlıklar gösteren Vanlı 120 çocuğumuzu temsil etmek ve onların hatıralarını bir kez daha canlandırmak ve onları yeni yetişen nesillerimize tanıtmak için böyle bir programı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.



"Tarihi tekerrür diye tarif ederler, ibret alınsaydı hiç tekerrür mü ederdi"



SODES kapsamında yürütülen bir proje sonucunda 120 Vanlı gencin Sarıkamış'a yolcu edileceğini belirten Vali Taşyapan, "Tarihte olduğu gibi Cuma namazı sonrasında Vanlıların Hoy Cephesine uğurladığı gibi ki çoğu şehit olmuşlardır. Bizler de onları tekrar Sarıkamış'a göndereceğiz. Sarıkamış'taki şehitlerimizi anma programında hem 120 çocuğumuzu temsil edecekler hem de Van'ımızı temsil edecekler. 'Tarihler ibret alındığı sürece tekerrür etmez' şair öyle diyor. 'Tarihi tekerrür diye tarif ederler ibret alınsaydı hiç tekerrür mü ederdi' tarihten ibret almamız ve tarihi gençlerimizin hafızasında canlı tutmamız gerekir. Bu tür hadiseler de bunları canlı tutmak için birer mihenk taşıdır" diye konuştu.



Burada bulunan anıtın 120 kahraman çocuğun anısına diktirildiğini de hatırlatan Vali Taşyapan şunları kaydetti.



"Onlar bugün tarihin sayfalarında kaldı ama biz onları gelecek kuşaklara canlı bir şekilde taşımalıyız onların durumundan onların fedakârlıklarından onların memleket, birlik beraberlik, bu toprakları sahiplenmek ve bu toprakları düşmana namerde teslim etmemek için verdikleri mücadele gelecek nesillere taşınabilirse bir anlam kazanır yoksa tarihin sayfalarında yerini alır ve orada kalır"



Daha önceki yıllarda bu destanın filmlere de konu olduğunu hatırlatan Vali Taşyapan, bu hatıraların canlı kaldığı sürece birlik ve beraberliğimizin daim olacağını da sözlerine ekleyerek, "İnşallah Allah bu memleketi düşman çizmesi namert çizmesi altında çiğnetmesin. Zulümler yaşatmasın birlik ve beraberliğimizi cenabı hak daim etsin" diye konuştu.



Etkinlik İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından yapılan dua ve 120 gencin uğurlanmasıyla son buldu.



Programa İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof Dr. Peyami Battal, AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özal İlhan ile STK temsilcileri, vatandaşlar ve gençler katıldı.

