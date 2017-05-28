Van ve Kuzey Irak'ta 23 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava harekatında Van'da 10, Kuzey Irak'ta 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava harekatında Van'da 10, Kuzey Irak'ta 13 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs 2017 tarihinde alınan anlık bir istihbarat sonucunda 22.02-22.28 saatleri arasında Van'ın Çatak kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait 3 adet silah mevzii, 1 barınma alanı ve silahlı saldırı hazırlığı içinde olan 10 terörist etkisiz hale getirildi.



KUZEY IRAK'TA 13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu sabah bölgeden alınan bir istihbarat sonucunda 08.45-09.05 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda 2 mağara, 2 korugan, 2 Doçka mevzii, 1 barınma alanı olmak üzere 7 hedef imha edilirken, silahlı saldırı hazırlığı içinde olan 13 terörist etkisiz hale getirildi.

(Derya Yetim / İHA)