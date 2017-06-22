'Van ve Hakkari'de 3 terörist etkisiz hala getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Van ve Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Van ve Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Van Başkale'de arazi araması icra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışma sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 230 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 2 adet dürbünün ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilirken, Yüksekova'da devam eden operasyonda bir mağara içerisinde 1 adet doçka uçaksavar silahı ve 500 adet mühimmatı ele geçirildi.

Siirt Pervari'de devam eden operasyonda tespit edilen iki mağarada 1 adet doçka uçaksavar silahı, 200 adet mühimmatı ve 21 ton (un, bulgur, pirinç, şeker) gıda maddesi ele geçirildi. Tespit edilen 2 adet anti tank mayını imha edildi.

Diyarbakır Lice'de devam eden operasyonda 811 kilogram kubar esrar, bin 375 kilogram toz esrar, 38 bin 182 kök kenevir ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş Hasköy'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta 1 adet tüplü fırın, 10 adet tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)