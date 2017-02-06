Van Persie'den olay hareket

Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda çirkin bir an yaşandı!

Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk yarısının sonlarında Dusko Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından Sırp futbolcu sinirlerine hakim olamayınca Van Persie'nin üzerine doğru yürümeye kalkıştı ve takım arkadaşları onu zor sakinleştirdi.

Van Persie'nin bu sırada elini şortunun içine sokarak yaptığı hareket özellikle sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından büyük tepki gördü.

"BU HAREKET AHLAKSIZLIKTIR."

Ahmet Çakar ise Van Persie'nin yaptığı bu hareket için "Bu hareket ahlaksızlıktır. Aksini söyleyen doğru konuşmaz." diye konuştu.