Van kedilerine çipli takip sistemi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Van Kedisi Takip Sistemi" çalışmasıyla derinin altına yerleştirilen çip sayesinde kediye ait tüm bilgilere ulaşılabiliyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin saflıklarının bozulmaması ve nesillerinin devamının sağlanması amacıyla geçen yıl "Van Kedisi Takip Sistemi" çalışması başlattıklarını belirtti. Çalışma kapsamında derinin altına enjektörle yerleştirdikleri çipler sayesinde kedilerin doğurduğu yavru sayısı, annesi, babası ve davranışlarıyla ilgili bilgilere özel bir okuma sistemiyle elde ettikleri rakamlar sayesinde ulaşılabildiklerini anlatan Prof. Dr. Kaya, "Araştırma kurumu olduğumuz için kedilerimizin takip altında olması gerekirdi. Bu çalışma ile bizler kedilerimizin geçmişi ile ilgili her türlü bilgiye vakıf olmak istiyoruz. Bu nedenle merkezimizde bulunan tüm Van kedileri çiplidir, kontrol altındadır. Bütün özellikleri de kayıt altındadır. Bundan sonra doğuracağı her yavru, gösterdiği her davranış ve yaptığımız her işlemi kayıt altına alıyoruz. Dolayısıyla bu kedilerimiz kaç yaşına kadar yaşarsa, yaşam süresi boyunca kaydettiği tüm davranış ve özelliklerle ilgili istediğiniz teknik bilgiye ulaşma imkanına sahip oluyoruz" diye konuştu.



"BU BİLGİLERLE SAF IRK KEDİ SAYISINI ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

1992'de kurulan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinin asıl amacının Van kedilerinin neslini korumak ve saflığını sağlamak olduğunu anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Bu amaçla kurulan bir araştırma merkezinin bu şekilde bir takip sistemi altında olmaması düşünülemez. Bizler de bu çalışma ile bu eksiğimizi gidermiş olduk. Buradaki amacımız, saf ırk özelliği göstermeyen hayvanların ekarte edilmesi, yani onların çiftleşmelerinin ve çoğalmalarının önüne geçerek, renkli göz diye tabir ettiğimiz saf ırkı elde etmektir."



"MART EFSANESİ BİZİM KEDİLERİMİZ İÇİN GEÇERLİ DEĞİL"

Tüm kedigillerde mart ayının ayrı bir anlam taşıdığını anlatan Kaya, "Kedilerin mart ayı ile özdeşleşen ve ısınması ile bağlantılı olan bir durumları var. Bu tabi ki dışarıdaki hayvanlar için geçerlidir. Bizim merkezimizdeki kediler için geçerli bir durum değildir. Bizim şu anda doğum yapan anne kedilerimiz var. Bu da şu anlama geliyor. Bu kediler 2 ay 10 gün önce çiftleştiler. Ancak her kedi ırkında olduğu gibi Van kedilerinde de çiftleşmenin yoğun olduğu dönem mart ayıdır. Dolayısıyla da burada kedilerimizin en çok kızgınlık gösterdikleri dönemdeyiz" diye konuştu.



HER EVDE BİR VAN KEDİSİ HEDEFİ

Burada kedileri 'damızlık baba', 'gebe anne', 'emziren anne' ve 'yavru' şeklinde kategorize ettiklerini anlatan Kaya, Van'da her evde bir Van kedisi bulunmasını hedeflediklerini söyledi.

Çocuklarıyla birlikte Van kedilerini ziyaret eden aileler, buradaki çalışmaları çok beğendiklerini belirtirken, öğrenciler ise sınav streslerini kedileri severek attıklarını ifade ettiler.

