Van kedilerinde doğurganlık artırılıyor

Yüzücü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde koruma altında bulunan Van kedilerine yönelik geçen sene başlatılan senkronizasyon çalışmaları kapsamında bu yıl daha fazla yavru kedi elde edilmesi planlanıyor.

Yüzücü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde koruma altında bulunan Van kedilerine yönelik geçen sene başlatılan senkronizasyon çalışmaları kapsamında bu yıl daha fazla yavru kedi elde edilmesi planlanıyor.

2017 yılının ilk yavrularının kısa bir süre önce dünyaya gözlerini açtığı merkezde, geçen sene 170 civarında yavru doğdu. Bu sene 200 civarında yavru elde etmeyi planladıklarını kaydeden YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2017 yılının Van kedileri için verimli geçeceğini kaydetti. Kaya, "2017 yılının il yavrularını alalı bir buçuk ay oldu. Bizler 2017'nin bir önceki yıla göre daha verimli geçeceğini umuyoruz. Gerek yavru sayısında, gerekse alınan yavruların kalitesi açısından damızlık hayvanlarımızın kalitesi arttığı için alınan yavrularda hem sayı hem de kalitenin artmasını bekliyoruz" dedi.



KEDİLERLE İLGİLİ BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma merkezi olarak dönem dönem farklı çalışmalara da imza attıklarını ifade eden Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Gerek ıslah çalışmaları gerek koruma çalışmaları gerekse de bilinçlendirme çalışmalarında sürekli yeni bir arayış içerisindeyiz. Dolayısıyla da hem gelen ziyaretçiler açısından hem de beslenme açısından birçok proje yürütmeye çalışıyoruz. Bugün bir önceki döneme göre bilinçlenme açısından ve insanların kedilerimize yaklaşımları açısından daha ileri bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.



"2017'DE 200 YAVRU ELDE ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Geçen sene başlattıkları senkronizasyon çalışmalarının ilk meyvelerini aldıklarını ifade eden Kaya, bu kapsamda bu sene daha fazla yavru elde etmeyi planladıklarını ifade ederek, "Bu yıl elde etmeyi planladığımız yavru sayısını 200 olarak belirledik. Tahminiz bu yöndedir. Geçen sene 160-170 civarında yavru elde etmiştik. Bu sene o rakamı da geçmeyi planlıyoruz. Bunu yaparken de 2016 yılında başlattığımız ve her mevsim yavru elde edebileceğimiz ile ilgili senkronizasyon çalışmamızı baz alıyoruz. Geçen sene ilk yılımızdı. Bu sene de bu uygulamamıza devam ediyoruz. Bunun şöyle bir avantajı var; hem kapasitemizi sonuna kadar kullanma şansımız oluyor, hem de yılın her mevsiminde yavru sevmemize olanak sağlıyor. Ayrıca yavru ölümlerindeki azalmalar ve yapılan işlemlerin daha sağlıklı yapılması açısından son derece önemlidir. Bu anlamda elde edeceğimiz yavru sayısı da artabiliyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 1992'de kurulan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, bir gözü mavi bir gözü sarı olan Van kedilerinin neslini korumayı ve saflığını sağlamayı hedefliyor.

(Murat Dalgın / İHA)