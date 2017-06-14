Van Gölü sahilinde 10 bin kişilik iftar yemeği rekoru

Bitlis'in Tatvan ilçe Belediyesi ve merkezi İstanbul'da bulunan Bitlis Platformu tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilinde 10 bin kişiye iftar yemeği verilerek bu alanda bir rekora imza atıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçe Belediyesi ve merkezi İstanbul'da bulunan Bitlis Platformu tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilinde 10 bin kişiye iftar yemeği verilerek bu alanda bir rekora imza atıldı.

Türkiye genelindeki 81 ilden sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Van Gölü'nün Tatvan ilçe sahilinde gerçekleştirilen organizasyon ile 10 bin kişiye iftar yemeği verildi. Organizasyon nedeniyle Van Gölü sahili adeta insanlarla dolup taşarken, akşam ezanının okunmasıyla birlikte 10 bin kişi aynı anda aynı sofrada iftarlarını açtı. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programı renkli görüntülere sahne oldu.

Düzenlenen iftar programı öncesi bir konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, bu programı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi. Tatvan sahilinde 10 bin kişiye iftar vermenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Aksoy, "Bugün güzel Tatvan'da verdiğimiz iftar sadece Tatvan'daki kardeşlerimize verdiğimiz bir iftar değil, 81 ilden buraya teşrif eden çok kıymetli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve başkanlarımız var. Burada Türkiye var, burada hepimiz varız. Biz hepimiz kardeşiz, dostuz. Ramazan'ın bereketi ve rahmeti üzerimize olsun diyoruz, hep beraber Türkiye'yiz diyoruz" diye konuştu.

Bitlis Platformu Başkanı Selim Korkmaz ise, gönül iftar sofrasına 81 ilden sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çevre il ve ilçelerden yoğun katılımın olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Düzenlenen iftar programı yerel ilahi sanatçısı Muzaffer Gürler tarafından verilen konserle sona erdi.

İftar programına, Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Hakan Okay / İHA)