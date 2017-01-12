Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Van Gölü'nde batık Rus gemisine ulaşıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Van Gölü'nde batık Rus gemisine ulaşıldı

Van Gölü Su Altı Araştırmaları Derneği (VANSAD), Van Gölü'nde yaptıkları çalışmalar neticesinde 'Akdamar Şilebi' isimli batık Rus gemisine ulaştı.

Van Gölü Su Altı Araştırmaları Derneği (VANSAD), Van Gölü'nde yaptıkları çalışmalar neticesinde 'Akdamar Şilebi' isimli batık Rus gemisine ulaştı.
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van Gölü etrafında hüküm süren her uygarlığın, yaşanan her olayın gölde bir delil işaret bıraktığına inandıklarını belirterek, Van Gölü'nün gizemli su altı dünyasını keşfetmek için de gölün farklı noktalarında dalışlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Her bulguyu itinayla Van Gölü Su Altı Araştırmaları Derneği (VANSAD) ile birlikte değerlendirip, neler yapılabileceği konusunda değişik projeler geliştirdiklerini ifade eden Ceylan, "Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız, bizi gerçekten çok heyecanlandıran ve sonunda mutlu sona ulaştığımız Rus gemisi Akdamar Şilebi'ne ulaştık" dedi.
Van Gölü'nde Rusların gemilerinin olduğu bilgisine ilk kez 1968 yılında Mustafa Ateşman tarafından hazırlanan 'Tatvan'ın Beşeri Coğrafya Etüdü' isimli eserinde rastladıklarını dile getiren Ceylan, "Bu eserde, 1. Dünya Savaşı sırasında bölgeyi işgal eden Rusların gölde bulunan iskeleler arasında taşımacılık yapmak amacıyla Van Gölü'nde 3 adet tekne yaptırdığını ve bölgeyi terk ettiklerinde gölde Ruslardan kalma üç adet tekne olduğu belirtilmiştir. Yine aynı eserde bu gemilerden birisinin yanarak tamamen kül olduğunu, bir diğerinin zaman içerisinde çürüyüp gittiğini, üçüncü geminin ise isminin "Akdamar Şilebi" olduğunu, 200 tona kadar yük taşıyabildiğini ve Reşadiye açıklarında battığından bahsedilmektedir. Bunun yanında yine keşif çalışmalarımız esnasında Adilcevaz'da tanıştığımız ve babası da eski bir tekne ustası olan dalgıç Cumali Birol, bizlere babasının Van Gölü'nde Ruslardan kalma bir tekneden bahsettiğini ve ölmeden önce teknenin yerini kendisine gösterdiğini anlattı. Bölgede yaptığımız yaklaşık bir yıllık arama faaliyeti sonrasında geminin yerini tespit ettik. Fakat suyun altına inip geminin durumunu tam olarak belirlemeden, fotoğraflarını çekmeden ve bulduğumuz geminin geçmiş kayıtlarda bahsedilen Rus gemisi olduğuna emin olmadan bu duyuruyu yapmak istemedik. Son olarak yaptığımız dalışlar sonucunda geminin geçmiş kayıtlarda bahsedilen batan Rus gemisi olduğunu belirledik" şeklinde konuştu.

"1915'Lİ YILLARDA YAPILMIŞ"
Batık Rus gemisinin, 1915'li yıllarda yapılmasına karşın bozulmadan günümüze kadar gelmeyi başardığını vurgulayan Ceylan, "Kıyıdan 30 metre açıkta yer alan geminin direği 6-7 metrelerde, dibi ise 23 metrelerdedir. Gemi ilk önce Ruslar tarafından Erciş yolu üzerinde geçmişteki adı Arnis bugünkü ismiyle ise Alpaslan olarak bildiğimiz bölgedeki tersanede yaptırılmıştır. Gölde taşımacılıkta kullanılan tekne, bölgedeki Rus işgalinin sona ermesiyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiş ve daha sonra Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne geçerek battığı tarih olan 1958 tarihine kadar kullanılmıştır" ifadelerine yer verdi.
"Akdamar Şilebi, üç devri yaşamış bir gemidir"
Yapılan keşif sonrasında Van Gölü'nün sakladığı bir gizemin daha üzerindeki sır perdesini kaldırdıklarının altını çizen Ceylan, "Akdamar Şilebi; Ruslar, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere üç devri görmüş, o dönemde yaşanan olaylara şahitlik yapmış bir gemidir. Bu batık, Van Gölü'nde 100 yılı aşkın bir süredir saklı kalan batıklardan birinin ilk kez keşif edilmesi anlamında büyük önem taşımakta ve yeni keşifler için bir öncü olacağı inancındayız. Çünkü bölgenin yakın yüz yılı üzerinde araştırmalar yapan Justin McCarthy son kitabında 1900'lü yıllarda Van Göl'ünde çalışan yüzü aşkın gemiden bahsetmektedir. Bu nedenle bizler Van Gölü'nde yeri bilinmeyen ve gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen birçok batık olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZIN TEMEL GAYESİ VAN GÖLÜ'NÜ VE SAHİP OLDUĞU ZENGİNLİKLERİ TANITMAKTIR"
Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekare yüz ölçümüne sahip büyük bir ekosistem olduğunu vurgulayan Ceylan şöyle konuştu:
"Van Gölü'nde bir batık bulmak, samanlıkta iğne aramak gibi. Fakat ileriye yönelik yeni buluşlarımız olacağını ümit ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu keşif ve bundan önceki çalışmalarımızın temel gayesi, Van Gölü'nü ve sahip olduğu zenginlikleri tanıtmaktır. Başta belirttiğimiz gibi Van Gölü'nün bizler için çok özel bir yeri var ve arzu ediyoruz ki Van Gölü'nü, ülkemizin en çok dalış yapılan noktalarından biri haline getirelim. Van Gölü'nün ekonomiye katkısı yalnızca balıkçılık ile değil, dalış turizminin gelişmesi ile de olsun."
Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ile Van Gölü'nü ulusal ve uluslararası arenada iyi bir şekilde tanıttıklarını belirten Ceylan, bu çalışmalarını gönüllük esasına dayanarak yaptıklarını söyledi. Bu işlerin yalnızca Van'daki bir sivil toplum kuruluşu olan VANSAD'ın çabalarının yanı sıra, Van Valiliği başta olmak üzere Van İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün de katkıları ile devam etmesini istediklerini aktaran Ceylan, "Bizler her zaman Van'ın yararına olacak her türlü işbirliğine hazırız. Bu gün nasıl ki İnci kefali Van'ın bir markası haline gelmiş ise Van Gölü'ndeki her bir buluş, Van'ı dışarıda başarıyla temsil edecek potansiyele sahiptir. Bu amaçla VANSAD ile ileriye yönelik yeni projelerimiz var. Bu noktada Reşadiye'de yapmış olduğumuz batık gemi keşfi ile yukarıda belitmiş olduğumuz hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızı düşünüyoruz. Van ve ülkemiz adına mutluyuz" ifadelerine yer verdi.
Araştırma çalışmaları, Dalgıç Mehmet Fatih Çelikel, TSSF Yönetim Kurulu üyesi ve DESSAT Başkanı Murat Kulakaç, Gazeteci ve Sualtı Fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı / Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Akkuş ve tecrübeli dalgıçlar Serkan Ok ve Cumali Birol tarafından yaklaşık bir yıldır sürdürülmekteydi. Keşif dalışı ise Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan liderliğinde Mehmet Fatih Çelikel, Cumali Birol ve Serkan Ok tarafından gerçekleştirildi.
(Atilla İdiz/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Akıllı telefon hırsızı kameraya yakalandı
Uluslararası Kıbrıs Konferansı bugün Cenevre'de başlıyor
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi
Devlet Bahçeli: HDP'li Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı
Meclis fena karıştı !
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı: Musul ve Kerkük
Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı: Musul ve Kerkük
Şok iddia: Trump'ın seks kasedi Ruslar'ın elinde!
Şok iddia: Trump'ın seks kasedi Ruslar'ın elinde!
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
Altın rekora doymuyor!
Altın rekora doymuyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Akıllı telefon hırsızı kameraya yakalandı
Akıllı telefon hırsızı kameraya yakalandı
Uluslararası Kıbrıs Konferansı bugün Cenevre'de başlıyor
Uluslararası Kıbrıs Konferansı bugün Cenevre'de başlıyor
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi
Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi
Devlet Bahçeli: HDP'li Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı
Devlet Bahçeli: HDP'li Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı
Meclis fena karıştı !
Meclis fena karıştı !
Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı
Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı
Van Gölü'nde batık Rus gemisine ulaşıldı
Van Gölü'nde batık Rus gemisine ulaşıldı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Çaresizce ölümü bekliyor
Çaresizce ölümü bekliyor
Bakanlıklara ait atama kararları yayımlandı
Bakanlıklara ait atama kararları yayımlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English