Van Gölü çöplüğe döndü

Dünya Çevre Günü ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanırken, Van'ın Gevaş Belediyesi'nin kamyonlarının göl kenarına çöp dökerken görüntülenmesi tepkilere neden oldu.

Dünyaca ünlü olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Akdamar Adası'nın karşısına belediye tarafından dökülen çöpler vatandaşların büyük tepkisine neden oluyor. Flamingoların ve inci kefallerinin evi olan Van Gölü yanı başına üzerinde "Çevremizi temiz tutalım" yazılı belediye kamyonları çöp dökerken görüntülendi. Ağır koku çok uzun mesafede bile hissedildiği çöplük alanının bir an önce kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, yetkilileri duyarsız davranmakla suçladı.

Turizm alanında biriken çöplerin ilçeye ve ülkeye yakışmadığını belirten Mesut Canlı adlı vatandaş, "Gevaş Belediyesi buraya ilçenin çöpünü döküyor. Karşımızda Van Gölü ve Akdamar Adası var. Burada her türlü çöp var. Hayvan ölüsü var, molozlar var, çöpler var. Daha da önemlisi kimyasal maddeler var. Bir yağmur yağdığında bu kimyasal madde göle akıyor. Bu da çok tehlikelidir. Her gelen belediye başkanı bu işi çözeceğiz diyor ancak bu güne kadar çözen olmadı" dedi.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da yaptığı yazılı açıklamada, "Gevaş ve Gevaş Belediyesi bu konuda geçmişte mağdur edilmiştir. Çöplüğün taşınması en çok bizleri mutlu edecektir. Bu vesileyle ülke genelinde Van Gölü kirliliğiyle alakalı oluşan hassasiyetin de memnuniyet verici olduğunu belirtmek isterim. Bu aralar gündemde olan Van Gölü Koruma Yasası da belki bu tarz projelerin hızlandırılması/fonlandırılması noktasında Belediyelerin önünü açacaktır" ifadelerine yer verdi.

(Yusuf İdiz/İHA)