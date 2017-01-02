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Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir:
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Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir:

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir, 2015-2016 yıllarında bin 264 esnafın kepenk kapattığını, 2 bin 762 yeni iş yerinin açıldığını söyledi.

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir, 2015-2016 yıllarında bin 264 esnafın kepenk kapattığını, 2 bin 762 yeni iş yerinin açıldığını söyledi.

Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Muhittin Aydemir, 2016 yılında yaşanan olumsuzluklardan dolayı 486 esnafın kepenk kapattığını belirterek, "Hem ülke olarak hem de il olarak 2016 yılında ciddi sorunlarla uğraşmak zorunda kaldık. 15 Temmuz darbe kalkışması ve terör olayları ülke genelinde olduğu gibi ilimizi de olumsuz yönde etkiledi. Bunun yanı sıra biliyorsunuz 2016 yılı içerisinde ilimize yönelik büyük çaplı iki bombalı saldırı gerçekleşti ve bunun sonucunda da 600 esnafımız zarar gördü" dedi.

"İki yılda 2 bin 762 yeni iş yeri açıldı"

İl genelinde 15 bin esnaf ve 10 bin civarına tüccar olduğunu belirten Aydemir, "İlimizde 2015 yılında 778 esnafımız kepenk kapatırken, aynı yıl içerisinde ilimiz sınırlarında bin 421 yeni iş yeri açılmıştı. 2016 yılına baktığımızda ise 486 esnafımız yıl içerisinde özellikle terör olayları nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kaldı. Buna mukabil bin 341 esnafımız ise bize başvuru yaparak yeni iş yeri açtı" diye konuştu.

"Esnafın yüzde 80'ni çözüm bekliyor"

2011'de yaşanan depremlerden sonra ertelenen vergilerde terkin istediklerini aktaran Başkan Aydemir, "Bizler bunu birçok platformda dile getirmemize rağmen maalesef bununla alakalı bir sonuç elde edemedik. Şu an esnafın yüzde 20'lik bir kısmı biriken vergi burcunu ödemeye başladı. Ancak esnafın yüzde 80'ni hala çözüm bekliyor" şeklinde konuştu.

50 bin liralık faizsiz kredi başvuruları

KOSGEB tarafından Türkiye genelinde 120 bin KOBİ'ye verilecek olan faizsiz kredilerde daha çok tüccar kesimin faydalandırıldığını da sözlerine ekleyen Aydemir, "İlimizde 3 binin üzerinde başvuru olmasına rağmen sadece 120 kişi faizsiz krediden faydalanabilecek. Bunların ise büyük çoğunluğu tüccar dediğimiz kesime verildi. Esnaf sanatkâra verilmedi. Bizler bu tür kredilerin biraz daha kapsamlı olmasını ve özellikle de sanatkâra da verilmesini istiyoruz" dedi.

2017 yılı ile alakalı beklentilere de değinen Muhittin Aydemir "Bizler her şeyden önce huzur ortamı sağlanmasını istiyoruz. Çünkü güven ortamı sağlandığında yatırım da istihdamda olur. Ayrıca devletimizden de destek beliyoruz. 2017 yılının esnaf ve sanatkârlarımız açısından da bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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