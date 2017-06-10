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Van der Wiel'den Fenerbahçe'ye küfür iddası
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Van der Wiel'den Fenerbahçe'ye küfür iddası

Fenerbahçeli futbolcu Gregory van der Wiel'in sarı-lacivertli kulübe küfür ettiği iddia edildi. Bu iddia mahkemelik olduğu ünlü menajer Ümit Akbulut ile olan yazışmasında ortaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcu Gregory van der Wiel'in sarı-lacivertli kulübe küfür ettiği iddia edildi. Bu iddia mahkemelik olduğu ünlü menajer Ümit Akbulut ile olan yazışmasında ortaya çıktı.
Fenerbahçeli futbolcu Gregory Van Der Wiel, geçtiğimiz ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisini dolandırdığı iddiasıyla ünlü menajer Ümit Akbulut ve Sinan Siner hakkında şikayette bulunmuştu. Bu şikayetin ardından kısa süre gözaltında tutulan Ümit Akbulut ve Sinan Siner, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılmışlardı.

AKBULUT'TAN SUÇ DUYURUSU
Avukatları aracılığıyla menajer Ümit Akbulut, Fenerbahçeli futbolcu Van Der Wiel ve menajeri olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Şahin hakkında "hakaret, iftira ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda bulunan menajer Ümit Akbulut, dilekçesinde serbest bırakılmasının ardından Van Der Wiel ve menajerinin düzenledikleri basın toplantısında kullandıkları ifadelerin suç unsuru oluşturduğunu belirtti. Ayrıca Van Der Wiel'in kadro dışı kalmasının kendisiyle alakasız olduğunu söyleyen Ümit Akbulut, oyuncunun performansı sebebiyle Fenerbahçe'de süre alamadığını ve bu konunun kendisiyle alakasız olduğunu ifade etti.

CEZA GELİNCE KULÜBE KÜFÜR ETTİ
Ümit Akbulut ve Van der Wiel arasında yaşanan süreçte en ilginç olay ise Fenerbahçe Kulübü'nün Aralık ayında Van der Wiel'e verdiği ceza sonrası Hollandalı futbolcunun sarı-lacivertli camiaya küfür ettiği görülürken, yazışmaların fotoğrafları alınarak bunlar Ümit Akbulut lehine hem kanıt olarak sunuldu ve hem de iddia edildi. Van der Wiel 2016 yılı Aralık ayında kendisine verilen idari bir cezaya ait belgenin fotoğrafını Akbulut'a WhatsApp üzerinden gönderdiği, ardından Fenerbahçe Kulübü'nün başkan ve yöneticileri için İngilizce olarak küfür ettiği görüldü. Akbulut, bu görüşmenin ekran görüntüsünü de dilekçeye ekledi.

AKBULUT'UN AVUKATI DA AÇIKLADI
Olayların yaşanmasının ardından hem Menajer Ümit Akbulut hem de Gregory van der Wiel cephesinde açılan davalar sürerken Akbulut'un avukatı Şeyda Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Ümit Akbulut'u hedef alan hakaretlerin yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçları oluşturduğunu söyledi. Ayrıca Van der Wiel'in iddia ettiği gibi Ümit Akbulut ile tanıştıktan sonra kadro dışı kalmadığı, aksine Akbulut ile Wiel'in Kasım 2016'da tanıştığını ve Hollandalı futbolcunun ise Ekim 2016'da kadro dışı kaldığını hatırlattı. Akbulut'un avukatı Şeyda Yıldırım, Van der Wiel'in Aralık 2016'da kendisine Fenerbahçe Kulübü'nün verdiği cezaya ait belgeyi Ümit Akbulut'a göndererek altına da Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yönetim kuruluna sinkaflı kelimeler kullandığını ifade etti. Bu belgelerin de mahkemelerde kullanılacağı bilgisi verildi.

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