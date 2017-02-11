11.02.2017 15:40 Van'daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Van'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Van'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım 2016 tarihinde; Gevaş ilçesi D 100 Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan tırın şoför yatağının arkasına zula yapılmış 72 kilo 326 gram eroin ile 24 Ocak 2017 tarihinde; Kurubaş Mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta "Lisa" ve "Şila" isimli dedektör köpekleri ile birlikte yapılan aramada zula yapılmış vaziyette 33 kilo 187 gram, toplamda 105 kilo 513 gram eroin maddesi ele geçirilmişti. Her iki olayla ilgili gözaltına alınan H.R.D., T.S., A.S., A.B., Y.Ö., S.Ö., O.Ö. Ç.Ö. ve S.Ç. isimli şüpheli şahıslar tutuklandı. Bu operasyonlarla ilgili N.S., R.A. ve K.T. isimli şahıslar ise daha önce tutuklanmıştı.



