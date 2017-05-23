Van'daki terör operasyonunda 8 tutuklama

Van'da PKK/KCK terör örgütünün sözde 'adalet komisyonu' adı altında faaliyet yürüttükleri anlaşılan 8 şahıs tutuklandı.

Van'da PKK/KCK terör örgütünün sözde 'adalet komisyonu' adı altında faaliyet yürüttükleri anlaşılan 8 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Haklarında Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Yürütmesi (KCK/TY) yapılanması içerisinde yer aldıkları yönünde değerlendirmeler bulunan ve yapılan teknik takip işlemlerinde PKK/KCK terör örgütünün sözde adalet komisyonu adı altında faaliyet yürüttükleri anlaşılan 12 şahsın yakalanmasına yönelik 11 Mayıs 2017 günü operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyon kapsamında yakalanarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzde gözaltına alınan şahıslardan Ö.B. cumhuriyet savcılığında alınan ifadesinin akabinde, D.A., Ş.B. ve Y.B. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, A.A., B.K., İ.B., A.B., R.D., M.N.V., M.Ç. ve A.D. isimli şahıslar ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

