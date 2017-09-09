09.09.2017 19:31 Van'da zırhlı araç devrildi: 1 şehit, 3 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis de yaralandı. Van'ın Muradiye ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Beydağı köyü Yumaklı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, zırhlı polis aracının yoldan çıkması sonucu A.S. isimli polis memuru şehit olurken, 3 polis ise yaralandı. Yaralı polisler helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılırken, şehit polisin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.



