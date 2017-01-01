01.01.2017 01:08 Van'da yeni yıl coşkusu

Yeni yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da coşkuyla kutlandı. Yeni yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da coşkuyla kutlandı.



Yeni yıla kimi vatandaş kafelerde girerken, kimi vatandaş ise 5 yıldızlı otelleri tercih etti. Kentin otellerinde düzenlenen yılbaşı gecesi programında vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. Seslendirilen türkülerle kimi zaman duygulu anlar yaşayan vatandaşlar, hareketli şarkılarla göbek atıp, halay çektiler.



Double Tree BY Hilton Van Otel Genel Müdürü İrem Tinli Angün ve Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, düzenlenen yılbaşı programı ile Vanlılara güzel bir gece yaşattıklarını belirterek, yeni yılın barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerinde bulundular.



Yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, barış, sağlık ve huzurlu dileğinde bulundular.

