Van'da terör operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan sığınakta silah ve patlayıcı ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan sığınakta silah ve patlayıcı ele geçirildi.

Van Valiliğinde yapılan açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsalında, 7 Mart 2017 günü İl Jandarma Komutanlığımızca icra edilen operasyon sonucunda bulunan bir sığınakta; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 69 adet EYP düzeneği ve 270 EYP yapımında kullanılabilecek miktarda plastik patlayıcı ve TNT ele geçirilmiştir" denildi.

