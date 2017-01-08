08.01.2017 23:47 Van'da terör operasyonu

Van'da düzenlenen terör operasyonunda HDP Başkale İlçe Başkanı ile bir kişi gözaltına alındı. Van'da düzenlenen terör operasyonunda HDP Başkale İlçe Başkanı ile bir kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan aranan HDP İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak ve Faris K. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

