Van'da terör operasyonu: 30 gözaltı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde il merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda toplam 30 şahıs gözaltına alındı.

