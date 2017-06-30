Van'da terör operasyonu: 30 gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında 30 kişi gözaltına alındı.
Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında 30 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Erciş ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne 'üye/yardım ve yataklık' yapan şahısların deşifresine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda 30 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam etmektedir" denildi.
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