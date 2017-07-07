Van'da terör operasyonu: 29 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde il merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 29 şahıs gözaltına alındı.
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