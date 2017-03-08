Van'da terör operasyonu: 19 gözaltı

Van'da polis ekipleri tarafından sabaha karşı PKK/KCK terör örgütüne yönelik çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Van'da polis ekipleri tarafından sabaha karşı PKK/KCK terör örgütüne yönelik çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat polisin desteği ile sabaha karşı PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. Şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

