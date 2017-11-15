15.11.2017 11:32 Van'da terör operasyonu; 11 gözaltı

Van'da polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulundukları, yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Van'da polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulundukları, yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulundukları, yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 3'ü Çatak, 1'i Erciş ilçesi, 14'ü de il merkezi olmak üzere toplam 18 hedef şahsa yönelik olarak 15.11.2017 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek ve eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adı geçen şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çıkan dijital materyallere ve suç unsurlarına el konulmuştur" denildi.



