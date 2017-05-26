Van'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklama, "Örgüt faaliyetleri kapsamında 'gasp, darp, hürriyeti tehdit ve propaganda' suçunu işledikleri tespit edilen 13 şüpheli şahsın 11'i yapılan planlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi.

