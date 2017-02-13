13.02.2017 10:28 Van'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramada; 3 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



