11.11.2017 18:55 Van'da sonbahar güzelliği hayran bırakıyor

Van'da, sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor. Van'da, sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor.

Van'ın doğal güzellikleri sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarıyla bezenen tabiat, farklı güzellikleri beraberinde getiriyor. Van'ın değişik bölgelerinde doğal güzellikler kartpostallık manzaralar sunuyor.



