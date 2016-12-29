29.12.2016 12:04 Van'da sigara kaçakçılığı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 199 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 199 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van-Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumunda şüphelenilen bir araç içerisinde 165 bin 200 paket, Van-Özalp karayolunda durdurulan bir araçta ise 34 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Toplam 199 bin 490 paket kaçak sigaraya el konulduğu ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan E.E., M.H.C. ve N.A. isimli şahısların ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandıkları bildirildi.

