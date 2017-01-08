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Van'da Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü
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Van'da Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü

Van'da binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyüş yaparak dualar etti.

Van'da binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyüş yaparak dualar etti.

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Van'da, binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki bayrak ve pankartlarla yürüyüşe geçti. Soğuk havaya rağmen binlerce kişinin Türk bayraklarıyla zirveye çıktığı yürüyüşte, tekbir getiren kalabalık, okunan ilahilere eşlik etti. Daha sonra kayak merkezi önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Burada bir konuşma yapan Van Valisi İbrahim Taşyapan, Sarıkamış'ta bir kahramanlık destanının yaşandığını ifade ederek, "Onlar, günlerce aç gezen, açlıktan mideleri birbirine yapışan askerlerimizdi. Belki arkalarından lojistik destek gelmiyordu ama göğüslerindeki imanla vatanın kurtarılması için hiç geri adım atmadan o soğukta şehit oldular. Bizlerin şartları onlarla bir değil ama şükür ki memleketimiz yüzyılda çok iyi yerlere geldi. İnşallah daha da ileri gideceğiz. Mazimizden ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle kalkınmamızı ilerleterek, dünyanın en önemli ülkesi olacağız. Memleketimizin ne şartlarda kurtarıldığını her vesileyle anlatmalıyız. İşte Sarıkamış da bunlardan biridir. Askerlerimiz, dağlarda eksi 40 derece soğukta bu vatanı yedi düvele karşı savundular. Onun için buralar çok kıymetli yerlerdir" dedi.

Gençlik merkezine mensup gönüllü gençler tarafından sergilenen Sarıkamış mizanseni. Sarıkamış destanını anlatan sinevizyon gösterimi ve okunan şiirin ardından anma programı, Sarıkamış şehitleri için yapılan dua ve sonrasındaki yemek ikramı ile sona erdi.

Yürüyüşe, Van Valisi İbrahim Taşyapan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Edremit Kaymakamı Atif Çiçekli, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Yüksel Oğuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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