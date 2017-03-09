Van'da rüşvet soruşturması: 14 kişi tutuklandı

Van'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 5'i trafik polisi 14 kişi tutuklandı.

Van'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 5'i trafik polisi 14 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet' soruşturması dosyası kapsamında 4 Mart 2017 tarihinde yapılan operasyonda 5 trafik polisi ve 12 toplu taşıma hatları başkanı ile simsarları olmak üzere 17 şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Gözaltına alınan şüpheli şahıslar için haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte 7 Mart 2017 günü adli makamlara sevk edilmiş olup, 3 şüpheli şahıs cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. 5 trafik polisi ve 9 toplu taşıma hat başkanı ve simsarı olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs ise tutuklanmıştır. Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kapsamında, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü rüşvet ve yolsuzluk olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

