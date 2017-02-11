11.02.2017 10:42 Van'da PKK'ya yönelik operasyon: 16 gözaltı

Van'da polis ekipleri tarafından PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Van'da polis ekipleri tarafından PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt içinde faaliyet gösteren gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler.



