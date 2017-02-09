09.02.2017 16:40 Van'da 'İyiliği dolaptan çıkar' projesi

Van'da öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları 'İyiliği dolaptan çıkar' projesi ile dar gelirli ailelerin giyim ihtiyacını karşılıyor. Van'da öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları 'İyiliği dolaptan çıkar' projesi ile dar gelirli ailelerin giyim ihtiyacını karşılıyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Nazlı Arslan, dar gelirli ailelerin giyim ihtiyacını karşılamak amacıyla 'İyiliği dolaptan çıkar' adı altında bir proje hazırladı. Proje çerçevesinde 16 gönüllü öğrenciyi de yanına alan Arslan, vatandaşların giymediği ve dolabında biriktirdiği eski elbiseleri, tekrar kullanılır hale getirerek ihtiyacı olan ailelere dağıtıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Proje Koordinatörü Nazlı Arslan, okulun matematik öğretmeni Hakan Sümer ile birlikte Van'ın kış koşullarını göz önünde bulundurarak böyle bir projeye karar verdiklerini söyledi. İlk önce kentin belirli noktalarına proje ile ilgili afişlerin asıldığını ifade eden Arslan, insanların tüketim çılgınlığı içinde olduğunu ve bunun da projenin oluşturulmasına neden olduğunu dile getirerek, "Bir ürünün dolapta boşu boşuna kalması yerine başkasının giymesi ve onun yüreğine dokunmak bizim önceliğimiz oldu. Proje ile tüketiciliğin ne kadar fazla arttığına dair hem öğrencilerimizde hem de çevrede farkındalık oluşturmaya çalıştık" dedi.

Proje çerçevesinde vatandaşlardan gelen elbiseleri, okulun sığınak bölümünde istiflediklerini ve daha sonra onları kullanılır hale getirmek için oluşturdukları atölyede onardıklarını belirten Arslan, "Atölyemizde öğrencilerimiz tarafından düğmesi olmayanlara düğme takılıyor, söküğü olanlar dikiliyor, ütülenip paketleniyor. Daha sonra ihtiyacı olan vatandaşlar da buraya gelip bedenine göre ihtiyacını alıp gidebiliyor. Ayrıca burada kullanıma hazır hale getirilen giysiler, ihtiyacı olan okullara da gönderiliyor" ifadelerini kullandı.



300 ÇOCUK GİYDİRİLDİ

Proje kapsamında şimdiye kadar 300 çocuğun giydirildiğini de sözlerine ekleyen Arslan, "Projemiz hala devam ediyor. Hem ihtiyacı olan vatandaşları okulumuza davet ediyor hem de dolabında fazladan elbise bulunanların da bu ürünleri okulumuza göndermelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Elif Yörük ise, Türkiye'de bir tüketim çılgınlığının, bir doyumsuzluğun olduğunu belirterek, "İhtiyacımızdan fazla alışveriş yapıyoruz ve bunlar yıllarca dolaplarımızda bekliyor. Bölgemizde de özellikle dezavantajlı insanların sayısı çok fazladır. Fakat insanlar bunları dağıtacak kişilere direk ulaşamıyor. Bu nedenle bizler, bu yardımların ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.



"GİYSİLER KİMSEYİ RENCİDE ETMEDEN DAĞITILIYOR"

Özellikle eskimemiş, çok fazla yıpranmamış kadın, erkek ve çocuk gruplarındaki elbiseleri okulda topladıklarını ifade eden Yörük, daha sonra bu giysilerin, atölyede öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılır hale getirildiğini söyledi. Okulun sığınak bölümünde bir alan oluşturduklarını, bu alanda ihtiyacı olan vatandaşların kimseye görünmeden gelebildiğini ve burada bedenine göre ürünlerini seçip poşetledikten sonra alıp gittiğini ifade eden Yörük, "Giysiler, kimseyi rencide etmeden dağıtılıyor. Bunun yanında yine düğün sezonunda gelinlikler pahalı olduğu için genç kızlarımızı da düşündük. Topladığımız ikinci el gelinlikler, burada kullanılır haline getirildikten sonra ücretsiz bir şekilde kızlarımıza veriyoruz. Ben bu kapsamda böyle bir projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimi kutluyorum" diye konuştu.

Öğrenciler ise, ihtiyacı olan arkadaşları için çalışmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Onların da bizim gibi her şeye hakları var. Olanakları olmayanlara yardımcı olmak çok güzel. Burada hem öğreniyor hem de arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştular.

(Atilla İdiz/İHA)

