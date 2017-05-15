Van'da hain tuzak: 3 korucu yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında teröristler tarafından menfeze yerleştirilen el yapımı patlaması sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında teröristler tarafından menfeze yerleştirilen el yapımı patlaması sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırgecit Mahallesi kırsalında meydana geldi. Güvenlik güçlerinin yol ve menfez konsolu sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı. Jandarma ve güvenlik korucuları yaralıları olay yerinden uzaklaştırarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

