30.12.2016 12:12 Van'da 'Gençlik ve Hz. Peygamber' konulu konferans

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, öğrencilere yönelik 'Gençlik ve Hz. Peygamber' konulu bir konferans verdi. Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, öğrencilere yönelik "Gençlik ve Hz. Peygamber" konulu bir konferans verdi.



Müftü Nimetullah Arvas, okul ziyaretleri kapsamında bu hafta Abdurrahman Gazi Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilere "Gençlik ve Hz. Peygamber" konulu konferans verdi. Peygamberlerin insanlara doğru yolu göstermek maksadıyla gönderildiğini ifade eden Müftü Arvas, peygamberlerin gösterdiği yolda ilerlendiği takdirde dünya ve ahir mutluluğuna ulaşılacağını söyledi. İnsanlığın kurtuluşunun yegâne yolu Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (Sav) tabi olmaktan geçtiğini dile getiren Arvas, "Çünkü peygamber hem vahyi bildirmiştir, hem açıklamıştır, hem de hayatında tatbik ederek örnek bir hayat ortaya koymuştur. Dolayısıyla insanlığın kurtuluşunun yegâne tek yolu peygamber ahlakını yaşamaktır. Sizler 21. yüzyılda Allah'ın izniyle geleceğe yön verecek şahsiyetlersiniz. Temiz düşünce ve duygularınızla, güzel ahlakınızla kendinizden sonrakilere örnek olacaksınız. Çünkü siz örnek bir peygamberin ümmetisiniz. Okulumuza Abdurrahman Gazi demişiz. Abdurrahman Gazi Hazretlerinin ruhaniyetini şad edecek, o ismi taşıyan bu okulda okuyan öğrenciler olarak sizlere teşekkür ediyorum, sizleri tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sizleri yetiştirip buralara gönderen annelerinize, babalarınıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyoruz. Lütfen eve gittiğinizde sizler gibi gençler yetiştirdiği için kendilerine teşekkür ve dua ettiğimizi ailelerinize iletirseniz bizleri memnun edersiniz" dedi.



Muftü Arvas, konuşmasının ardından tüm öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından hediye etti.

