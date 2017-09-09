09.09.2017 10:59 Van'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Van'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Van'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Eylül 2017 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün uzantılarına ve Bylock kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda, aralarında polis, asker, avukat, öğretmen, mühendis ve müezzin bulunan toplam 22 şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



