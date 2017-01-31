Van'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli 2 akademisyen ile iş adamları A.H., M.R.B, A.K. ve İ.K.'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 tüfek, 2 tabanca, 12 şarjör, 30 bin lira, çok sayıda tabanca namlusu, büyük miktarda fişek ve doküman ele geçirildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.