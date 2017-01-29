Van'da ele geçirildi!

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 42 bin 300 paket kaçak sigara, 4 av tüfeği, bir tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 42 bin 300 paket kaçak sigara, 4 av tüfeği, bir tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarını önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla Açıkağıl Mahallesi'nde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R.K., E.K., M.K. ile Ö.D.'ye ait ev ve eklentilerde arama yapan ekipler; 42 bin 300 paket kaçak sigara, 4 av tüfeği, bir tabanca, 2 şarjör ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi. 4 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (Engin Ertürk / İHA)
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