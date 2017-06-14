Van'da cinsel istismar olayıyla ilgili öğretmen tutuklandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde cinsel istismar olayı nedeniyle bir öğretmenin tutuklandığı bildirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde cinsel istismar olayı nedeniyle bir öğretmenin tutuklandığı bildirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "22 Mayıs 2017 tarihinde Gürpınar ilçesinde yatılı okuyan erkek öğrencilerin öğretmenleri tarafından cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin kamuoyuna da yansıyan olayda, Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Mayıs'ta Van ili Gürpınar ilçesine bağlı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda okuyan 2 öğrencinin öğretmenlerine müracaat ederek aynı okulda 2017 yılı mart ayında Türkçe öğretmeni olarak görev yapan H.K.'nın kendilerini taciz ettiklerini beyan etmeleri üzerine, olayla ilgili Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturmaya başlanılmış olup tacize mağdur kalan erkek çocukların Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadelerine müteakiben, şüpheli H.K., hakkında alınan arama kararına istinaden, 23 Mayıs tarihinde ikametinde arama yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.K., 24 Mayıs'ta Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Gürpınar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmiştir. Bahse konu olay hakkında, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmekte olduğu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur" denildi.

