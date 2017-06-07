Van'da çatışma: 1 şehit

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesinin Yolmaçayır Mahallesi kırsal alanında sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Çıkan çatışma sonucu 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, yaralanan 1 jandarma personelimiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. İlimizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.

