Van'da bir menfeze tuzaklanan EYP imha edildi

Van'ın Erçiş ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış 300 kilogram amonyum nitrat ve 4 mutfak tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Van'ın Erçiş ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış 300 kilogram amonyum nitrat ve 4 mutfak tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen mayın/EYP aramasında, PKK'lı teröristlerce bir menfeze tuzaklanmış 300 kilogram amonyum nitrat ve 4 mutfak tüpü ile hazırlanmış EYP tespit edilerek, kontrollü şekilde imha edildi.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)