Van'da bir menfeze tuzaklanan EYP imha edildi

Van'ın Erçiş ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış 300 kilogram amonyum nitrat ve 4 mutfak tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Van'ın Erçiş ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış 300 kilogram amonyum nitrat ve 4 mutfak tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen mayın/EYP aramasında, PKK'lı teröristlerce bir menfeze tuzaklanmış 300 kilogram amonyum nitrat ve 4 mutfak tüpü ile hazırlanmış EYP tespit edilerek, kontrollü şekilde imha edildi. (Uğur Kan Yüksek /İHA)
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