03.01.2017 10:06 Van'da bir belediye encümeni 'öz yönetim'den tutuklandı

Van'da yürütülen sözde 'öz yönetim' ilanına ilişkin soruşturma kapsamında bir belediye encümeni tutuklandı. Van'da yürütülen sözde 'öz yönetim' ilanına ilişkin soruşturma kapsamında bir belediye encümeni tutuklandı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sözde 'öz yönetim' ilanına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Erciş Belediyesi encümeni S.B, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.B., "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

