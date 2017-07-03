Van'da askeri araca saldırı: 2 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay, Van-Başkale karayolu üzerindeki Gedikbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patlatılarak roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralanarak Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

(Engin Ertürk / İHA)