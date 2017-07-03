Van'da askeri araca saldırı: 2 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.
Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay, Van-Başkale karayolu üzerindeki Gedikbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patlatılarak roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralanarak Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi. (Engin Ertürk / İHA)
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