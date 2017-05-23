Van'da 94 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 94 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 94 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, polis ekiplerince 21 Mayıs 2017 günü saat 01.15 sıralarında Cevdetpaşa Mahallesi Ufuk Sokak'ta bir araçta arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda, 183 paket halinde toplam 94 kilo 620 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

