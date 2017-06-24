Van'da 63 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 63 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 63 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin müşterek operasyonu sonucu bir kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpeği "Lisa"nın da yardımı ile kamyonetin gizli bölmelerinde 120 paket halinde toplam 63 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç ve eroin paketlerine el konulurken, kamyonette bulunan 3 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

