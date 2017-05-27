Van'da 55,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da narkotik polisi tarafından bir evde yapılan aramada 22 kilo 240 gram kubar esrar, 7 kilo 41 gram eroin, 1 kilo 81 gram metanfetamin ile 3 kilo 78 gram plaka esrar ele geçirildi. İl merkezinde bir minibüste yapılan aramada da 20 kilo 22 gram eroin ele geçirildi.

Van'da narkotik polisi tarafından bir evde yapılan aramada 22 kilo 240 gram kubar esrar, 7 kilo 41 gram eroin, 1 kilo 81 gram metanfetamin ile 3 kilo 78 gram plaka esrar ele geçirildi. İl merkezinde bir minibüste yapılan aramada da 20 kilo 22 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde bir evde yapılan aramada 22 kilo 240 gram kubar esrar, 7 kilo 41 gram eroin, 1 kilo 81 gram metanfetamin ile 3 kilo 78 gram plaka esrar olmak üzere toplam 35 kilo 24 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.



DURDURULAN MİNİBÜSTE 20 KİLO 22 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İl merkezinde bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila'nın da katıldığı operasyonda minibüsün motor kısmına yerleştirilen 39 paket halinde 20 kilo 22 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç ve eroine el konulurken, olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

(Şükrü Akyüz/İHA)