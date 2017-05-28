Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 54 kilo 529 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 54 kilo 529 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Mayıs 2017 günü saat 16.15 sıralarında Başkale ilçesinde yapılan planlı operasyon sonucu bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araç içerisinde 50 paket halinde 54 kilo 529 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, S.D. isimli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

