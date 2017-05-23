Van'da 3 EYP imha edildi

Van'ın Başkale ilçesinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen Şehit Jandarma Er Cevat Dalgıç Operasyonu'nda ele geçirilen 3 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
Van'ın Başkale ilçesinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen Şehit Jandarma Er Cevat Dalgıç Operasyonu'nda ele geçirilen 3 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başkale ilçesi Güroluk Mahallesi kırsal alanında jandarma tarafından 22 Mayıs 2017 günü icra edilen Şehit Jandarma Er Cevat Dalgıç Operasyonu sonucunda 8 adet tüp kullanılarak hazırlanmış 3 ayrı el yapımı patlayıcı ele geçirilmiş ve yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele operasyonlarına devam edilmektedir" denildi.
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