Van'da 2 belediyeye kayyum atandı

Van'da Çaldıran ve Saray belediyelerine ilçe kaymakamları kayyum olarak atandı.
Van'da Çaldıran ve Saray belediyelerine ilçe kaymakamları kayyum olarak atandı. Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen Çaldıran Belediye Başkanı Faruk Demir, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Demir'in tutuklanması üzerine yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakam Tekin Dündar görevlendirildi. Saray Belediyesine ise Kaymakam İbrahim Bayır kayyum olarak atandı.
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