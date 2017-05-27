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Van'da 10 kişilik terörist gruba hava harekatı
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Van'da 10 kişilik terörist gruba hava harekatı

Van'ın Çatak ilçesi Körüklü Vadisi'nde 27 Mayıs 2017'de insansız hava araçlarınca tespit edilen 10 kişilik terörist grup, saat 22.15 sularında bölgeye gelen F-16'larla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.

Van'ın Çatak ilçesi Körüklü Vadisi'nde 27 Mayıs 2017'de insansız hava araçlarınca tespit edilen 10 kişilik terörist grup, saat 22.15 sularında bölgeye gelen F-16'larla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.

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