Van'da 10 kişilik terörist gruba hava harekatı

Van'ın Çatak ilçesi Körüklü Vadisi'nde 27 Mayıs 2017'de insansız hava araçlarınca tespit edilen 10 kişilik terörist grup, saat 22.15 sularında bölgeye gelen F-16'larla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.
Van'ın Çatak ilçesi Körüklü Vadisi'nde 27 Mayıs 2017'de insansız hava araçlarınca tespit edilen 10 kişilik terörist grup, saat 22.15 sularında bölgeye gelen F-16'larla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.