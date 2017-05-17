Van'da 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Topçudeğirmeni bölgesinin kırsalında bir grup PKK'lı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

