Van'da 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgilere göre, ilçenin Topçudeğirmeni bölgesinin kırsalında bir grup PKK'lı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun devam ettiği belirtildi.
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